Diversos ministres israelians demanen restablir els assentaments dels colons a la Franja de Gaza

Ben-Gvir insta a "animar" els palestins a anar-se'n de l'enclavament "de manera voluntària"

MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

Diversos ministres d'Israel i 15 diputats de la Knesset han assistit aquest diumenge a una conferència a Jerusalem per demanar el restabliment dels assentaments dels colons a la Franja de Gaza, que es van desmantellar el 2005 amb la retirada d'Israel de l'enclavament.

"Hem de completar el que diu la Torà, 'heretaràs els habitants de la regió perquè no es converteixin en espines al teu costat', hem d'animar-los a anar-se'n. M'adreço a vostè, primer ministre, Benjamin Netanyahu (...), aquest és el moment de tornar a casa, de construir assentaments i de donar la pena de mort als terroristes", ha declarat el ministre de Seguretat Nacional, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir.

Així mateix, ha instat a "animar" els palestins a abandonar la Franja de manera "voluntària" en resposta a les "atrocitats" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) del 7 d'octubre, i ha recordat que tant ell com altres figures polítiques ja van advertir el 2005 que la retirada del territori suposaria un "augment d'actes terroristes", segons ha publicat el diari 'The Times of Israel'.

A l'esdeveniment, d'unes 5.000 persones, també hi han assistit el ministre de Finances, Bezalel Smotrich; el ministre de Cultura, Miki Zohar; el ministre de Turisme, Haim Katz; la ministra de Medi Ambient, Idit Silman; la ministra d'Igualtat Social, May Golan; el ministre de Comunicacions, Shlomo Karhi; i el ministre de Diàspora i Lluita Contra l'Antisemitisme israelià; Amichai Chikli, entre d'altres.