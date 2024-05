Diversos ferits en un atac amb una espasa a l'est de Londres

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

Diverses persones han patit ferides d'arma blanca en un atac perpetrat aquest dimarts al matí amb una espasa a Hainault, a l'est de Londres, segons ha informat la policia, que ha confirmat la detenció del presumpte agressor i ha descartat la hipòtesi terrorista.

Les primeres alertes han saltat poc abans de les 7.00 (hora local), quan un vehicle ha irromput en una propietat. Segons la policia, el sospitós, de 36 anys, ha apunyalat diverses persones abans de sortir al carrer i atacar els vianants i almenys dos agents.

Un responsable policial, Ade Adelekan, ha admès "l'impacte i l'alarma" que aquest "terrible incident" ha pogut generar, però ha fet una crida a la calma. "No creiem que hi hagi més amenaces. No busquem més sospitosos", ha dit en un comunicat.

Així mateix, ha aclarit que "l'incident no sembla estar relacionat amb el terrorisme" i no n'han transcendit més detalls.