Diversos drons llançats per Hezbollah impacten en el nord d'Israel

L'Exèrcit israelià ha anunciat aquest dilluns que el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah ha llançat diversos drons cap al seu territori i, si bé les defenses aèries ha interceptat alguns d'ells, altres han impactat en una comunitat en el nord d'Israel.

"Hem identificat diversos objectes aeris sospitosos que creuaven el territori des del Líban. Els caces de defensa aèria han interceptat amb èxit alguns d'ells, mentre que alguns més han caigut al moshav de Yaara", resa un comunicat publicat per les Forces de Defensa d'Israel (FDI).

Minuts abans, ha informat que durant la nit avions de combat de la Força Aèria van atacar edificis militars "de l'organització terrorista" en diverses localitats del sud del Líban, com Ayta ash Shab, Beit Lif i Jula.

Durant la nit, Hezbollah ha assegurat que ha frustrat un intent d'infiltració per part de militars israelians al Líban, en ple repunt de les tensions a la regió i enmig de les negociacions per a un alto-el-foc i les incerteses sobre un possible atac de l'Iran i les milícies proiranianes en represàlia pels realitzats per Israel.

De fet, el secretari general de l'ONU, António Guterres, ha convocat al primer ministre i ministre d'Exteriors de Qatar, xeic Mohamed Abdulrahmán al Thani, per abordar els últims esdeveniments als Territoris Palestins Ocupats, però "especialment els esforços conjunts dels mediadors per posar fi a la guerra a la Franja, les tensions a Pròxim Orient i la necessitat de la calma i la desescalada a la regió".

L'Exèrcit israelià i Hezbollah --recolzat per l'Iran i que compta amb un important pes polític al Líban-- mantenen una sèrie d'enfrontaments des del 8 d'octubre, un dia després dels atacs perpetrats per Hamas, que es van saldar amb prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats. Les autoritats de Gaza han denunciat ja més de 40.000 morts.