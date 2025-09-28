Diverses víctimes després d'un tiroteig a una església de Michigan, als EUA

MADRID 28 set. (EUROPA PRESS) -
Diverses persones han resultat ferides després d'un tiroteig ocorregut aquest diumenge al matí en una església de Grand Blanc, a les afores de la localitat de Flint, a l'estat nord-americà de Michigan. El temple cristià estaria en flames.
"Hi ha hagut un tirador actiu a l'Església dels Sants dels Últims Dies del carrer McCandlish. Hi ha diverses víctimes i el tirador ha estat abatut. No hi ha amenaça per a la població en aquest moment", ha publicat el Departament de Policia de Grand Blanc a la seva pàgina en Facebook.
A més, ha informat que "l'església sofreix un incendi actiu" i ha instat a la gent que estigui a la zona a refugiar-se en el pavelló nord. "Sisplau, evitin la zona", han instat a la resta de la població.
La localitat de Flint és coneguda per aparèixer en diversos documentals del cineasta Michael Moore, com 'Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11' i en particular 'Roger&Em', en el qual reflecteix el declivi de la indústria automobilística d'aquesta regió dels Estats Units. El propi Moore és originari de Flint.