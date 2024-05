Disparen al primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico

MADRID, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, ha resultat ferit aquest dimecres després de ser disparat al final d'una reunió del Govern eslovac celebrada a la ciutat de Handlová, al centre del país, en un incident que des del seu partit, Smer, vinculen a l'oposició.

El mandatari, pròxim a les posicions del Kremlin, estava parlant amb uns simpatitzants als afores del centre cultural on s'havia celebrat la reunió quan s'han sentit fins a quadre trets, un dels quals ha ferit Fico.

La Policia d'Eslovàquia ha acordonat la zona i hi ha intervingut. Segons informacions recollides per la premsa local, el suposat autor dels trets ha estat detingut, mentre que els membres de l'equip del primer ministre han estat evacuats.

Fico ha estat traslladat d'urgència a l'hospital. El vicepresident del Parlament eslovac, Lubos Blaha, ha anunciat la suspensió de la sessió parlamentària prevista aquest dimecres a la capital, Bratislava, situada a uns 150 quilòmetres de l'incident.

Una de les primeres reaccions a l'atac ha estat la de la presidenta d'Eslovàquia, Zuzana Caputová, qui a través de Facebook ha traslladat la seva "enèrgica condemna" per l'atemptat contra Fico, a qui ha desitjat una ràpida recuperació.

"Condemno enèrgicament aquest brutal i despietat atac d'avui contra el primer ministre Robert Fico. Estic en xoc", ha manifestat la presidenta eslovaca, d'ideologia contrària a la del cap de govern.

Fico va jurar a finals d'octubre el càrrec com a primer ministre d'Eslovàquia per quarta vegada després de dimitir el 2018, quan es van produir unes protestes per l'assassinat del periodista Ján Kuciak, que investigava les activitats de la màfia italiana al país.

El seu nomenament fa poc més de mig any va estar envoltat de polèmica i crítiques per la seva posició prorussa en plena invasió d'Ucraïna. Fico va assegurar que la nova legislatura estaria marcada per una política exterior "sobirana".