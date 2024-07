La directora del Servei Secret dels Estats Units diu que no dimitirà

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Servei Secret dels EUA, Kimberly Cheatle, ha afirmat aquest dilluns que "la responsabilitat" recau sobre ella però que no dimitirà arran dels dubtes sobre els preparatius de seguretat de l'agència després de l'intent d'assassinat de l'expresident Donald Trump.

"Soc la directora del Servei Secret i m'haig d'assegurar que es faci una revisió i es proporcioni recursos al nostre personal", ha afirmat en una entrevista a la cadena ABC, la primera que fa des de l'incident aquest cap de setmana.

Cheatle ha remarcat que el tiroteig va ser "inacceptable" i que "que no s'hauria de repetir". "Òbviament, va ser una situació que, com a agent del Servei Secret, ningú vol que passi en la seva carrera", ha dit en afirmar que va sentir "commoció i després, preocupació" per Trump.

Preguntada sobre els informes que el sospitós va ser vist i identificat com a potencialment sospitós abans d'obrir foc, ha assegurat que "va passar un període de temps molt curt" entre aquell moment i el tiroteig. "No tinc tots els detalls encara, però va ser un període molt curt. Buscar aquesta persona, trobar-la, identificar-la i finalment neutralitzar-la en tan poc temps ho fa molt difícil", ha indicat.

A més, ha dit que les autoritats locals tenien la tasca d'assegurar l'edifici des d'on el tirador va disparar abans de ser neutralitzat per un franctirador del Servei Secret, i ha confirmat que la policia local era dins l'edifici mentre l'atacant s'enfilava a la teulada.

Cheatle va dir que l'agència "participarà plenament" en una revisió independent del president nord-americà, Joe Biden, i treballarà amb els comitès del Congrés en "qualsevol acció de supervisió". La directora, designada per Biden el 2022, va expressar que confiava en el pla de seguretat per a la Convenció Nacional Republicana d'aquesta setmana a Milwaukee (Wisconsin).