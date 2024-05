Diputats de Gantz avisen Netanyahu que avançaran l'ultimàtum si no veuen avanços en els plans per a Gaza

MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -

Dos diputats d'Unitat Nacional, la coalició que lidera el número dos del gabinet de guerra israeliana, l'ex-ministre de Defensa Benny Gantz, han avisat que l'ultimàtum d'aquest dissabte per abandonar el gabinet abans del 8 de juny "no està escrit en pedra" i es podria avançar si continua sense rebre cap tipus de pla per al futur de postguerra a la Franja de Gaza per part del primer ministre Benjamin Netanyahu.

"Si abans d'aquesta data ens adonem que Netanyahu, com és habitual en ell, no prendrà cap decisió sobre aquesta qüestió tan crítica, no esperarem fins llavors", ha advertit el diputat Maten Kahana abans d'afegir que "el primer ministre no pren aquesta classe de decisions per raons de supervivència política", recull el diari 'Yedioth Aharonoth'.

Per la seva banda, la diputada Pnina Tamano-Shata també ha avisat que "si el primer ministre no emprèn accions que facilitin una discussió en profunditat sobre els seus plans estratègics, si no actua amb serietat", l'aliança li deixarà clar "que la data del 8 de juny no està escrita en pedra".

L'ultimàtum de dissabte ja ha rebut una dura resposta del ministre ultra Itamar Ben Gvir, que va descriure Gantz en el seu compte de la xarxa social X com "un polític menor" que ha dedicat els seus esforços "a desmantellar" el gabinet de guerra "des del moment en què va arribar".

"Un home que ha acollit Abú Mazen a casa seva", va afegir en referència al nom de guerra del president palestí, Mahmud Abbas, "s'ha emportat treballadors de Gaza, ha liderat l'acord d'entrega de gas amb el Líban, i ha posat en perill els nostres soldats, és l'últim que pot oferir alternatives de seguretat".