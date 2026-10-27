Un diputat de Flávio Bolsonaro anuncia que l'excandidat presidencial ha partit rumb a "l'exili" als EUA

Frederico Brasil / Zuma Press / Europa Press
MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'excandidat presidencial brasiler Flávio Bolsonaro ha sortit aquest dimarts del país a bord d'un avió rumb als Estats Units, segons ha confirmat un diputat del seu Partit Liberal, malgrat que la Policia ha anul·lat els seus passaports durant una jornada en la qual el Suprem ha ordenat investigar-ho pel suposat finançament estranger de la seva campanya.
El diputat Maurici Marcon ha assegurat que Bolsonaro "ha agafat un vol i es dirigeix a exiliar-se als Estats Units" en un vídeo difós a les seves xarxes socials en el qual ha comparat al dirigent ultradretà amb la líder opositora veneçolana María Corina Machado
"Igual que María Corina Machado quan va fugir de la dictadura de Nicolás Maduro a Veneçuela, Flávio Bolsonaro, el candidat derrotat en les eleccions, també cerca asil en un altre país", ha indicat.
Bolsonaro hauria viatjat "a través de Veneçuela o d'Argentina" als Estats Units, on "denunciarà el règim imposat per Lula, Xandão --en al·lusió al jutge del Suprem Alexandre de Moraes-- i tot aquest grup contra el poble brasiler", ha agregat el diputat.
La confirmació arriba hores després que la Policia hagués anul·lat els passaports de l'excandidat, ja que aquest no els ha presentat en el termini que se li havia donat per això i comencés a investigar el seu parador.
Al mateix temps, el Suprem ha ordenat a la Policia Federal que obri una investigació contra aquest pel finançament estranger de la seva campanya, així com per la manipulació de l'algoritme en xarxes socials per afavorir els seus continguts davant dels d'altres aspirants.