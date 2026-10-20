La diputada australiana Helen Haines perd una cama després de ser atropellada

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada independent australiana Helen Haines continua en estat crític i ha perdut una cama després de ser atropellada de manera intencionada aquest dimarts per un vehicle davant la seva oficina electoral a la ciutat de Wangaratta, a l'estat de Victòria.
La parlamentària per la circumscripció d'Indi, de 65 anys, ha estat traslladada d'urgència en helicòpter a l'Hospital Alfred de Melbourne després de patir l'atac tocades les 15.30 hores (hora local).
El centre mèdic ha confirmat, segons la cadena de televisió ABC, que Haines ha estat sotmesa a una intervenció quirúrgica durant la nit i que els equips mèdics lluiten per salvar-li l'altra cama, greument ferida en quedar atrapada entre dos vehicles.
El primer ministre, Anthony Albanese, ha qualificat els fets d'"acte deliberat" i les primeres investigacions de la Policia de Victòria, juntament amb els testimoniatges recaptats, apunten que el conductor d'un Toyota LandCruiser blanc ha canviat de sentit per atropellar-la .
El ministre d'Interior, Tony Burke, ha detallat al mateix mitjà que l'agressor ha envestit Haines fins a dues vegades en fer marxa enrere després del primer impacte.
Les forces de seguretat han detingut el conductor, identificat com Brendan Nugent, de 43 anys i resident a Tarrawingee, a uns 12 quilòmetres del lloc dels fets. La policia mantenia actiu a primera hora un ampli operatiu policial en una propietat de la zona vinculada al presumpte agressor, qui, segons fonts pròximes a la investigació, ha estat sotmès a una avaluació de salut mental sota custòdia policial.
En aquest sentit, el director general de l'Organització Australiana d'Intel·ligència de Seguretat (ASIO), Mike Burgess, ha advertit en un comunicat que els elevats nivells d'intolerància i polarització estan creant un "entorn permissiu amb la violència".