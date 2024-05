Diplomàtics espanyols viatgen a Kabul per atendre els turistes afectats en l'atac a l'Afganistan

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

Un grup de diplomàtics s'estan desplaçant a Kabul per atendre els turistes afectats, després de l'atac d'aquest divendres a la província afganesa de Bamian, que va costar la vida a tres catalans i va deixar en estat crític però conscient una altra persona, després de ser operada a la capital.

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat que el Govern central està "plenament mobilitzat per assegurar l'assistència als espanyols afectats" en l'atac a l'Afganistan i que un grup de diplomàtics ja ha posat rumb a Kabul per atendre'ls, ha afirmat en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

Albares ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio que els diplomàtics ja han sortit cap a la capital afganesa des de Qatar i des del Pakistan per atendre sobre el terreny els ferits, i ha agraït, al mateix temps, la col·laboració brindada per part de la delegació de la Unió Europea a l'Afganistan.

El titular d'Exteriors ha explicat, citant un dels tres supervivents, que l'atac va ser efectuat per almenys un individu armat que "va aparèixer d'un carreró disparant" contra els presents en un mercat de la província, una zona molt castigada per la insurrecció talibà abans d'arribar al poder al país, com demostra la destrucció dels històrics budes de la regió.

Sobre les tasques de repatriació, Albares no ha volgut donar un termini exacte però espera, en el millor dels casos si bé sense garantir-ho, que els turistes il·lesos puguin tornar aquest diumenge a Espanya.

Quant a la persona que està ferida i que ja ha estat operada a Kabul, el ministre ha dit que caldrà esperar veure què indiquin els metges per dur a terme la repatriació, "però per descomptat, l'objectiu està molt clar: que això es produeixi tan ràpid com sigui possible", ha afegit en una entrevista al Canal 24 hores d'RTVE.