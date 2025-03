Dinamarca.- Vance suggereix que EUA negociarà l'adhesió de Groenlàndia un cop s'independitzi de Dinamarca

"Els groenlandesos triaran independitzar-se de Dinamarca i tindrem converses amb el poble de Groenlàndia", assegura

El vicepresident afirma que "Dinamarca no ha fet un bon treball en mantenir la seguretat de Groenlàndia"

El vicepresident nord-americà, JD Vance, ha suggerit aquest divendres des de la base espacial Pituffik a Groenlàndia que Estats Units negociarà l'adhesió del territori un cop s'independitzi de Dinamarca a través d'un referèndum d'autodeterminació.

"El que creiem que succeirà és que els groenlandesos triaran, mitjançant l'autodeterminació, independitzar-se de Dinamarca, i després tindrem converses amb el poble de Groenlàndia des d'aquí. Crec que parlar d'alguna cosa massa llunyà en el futur és massa prematur", ha assenyalat.

Vance ha assegurat davant de les tropes nord-americanes que Dinamarca "ha fallat" en la protecció de Groenlàndia. "Aquesta base és menys segura que fa 30, 40 anys perquè alguns dels nostres aliats no han estat a l'altura", ha dit.

"Hi ha hagut moltes crítiques per part de Dinamarca, molts atacs contra l'Administració Trump, contra el president, contra mi i contra altres membres de la nostra administració per dir l'obvi: que Dinamarca no ha fet un bon treball a mantenir la seguretat de Groenlàndia", ha agregat.

En aquest sentit, ha indicat que "reconèixer que han existit importants aliances de seguretat en el passat no implica" que no es puguin tenir "desacords" amb els aliats. "No hi ha necessitat d'intimidar", ha dit.

Preguntat per les aspiracions del president nord-americà, Donald Trump, d'annexionar Groenlàndia per la força, Vance ha ressaltat que el magnat ha estat clar en què Estats Units "respecta l'autodeterminació del poble de Groenlàndia" i que "no creu que sigui necessària la força militar".

"(El president Donald Trump) creu absolutament que Groenlàndia és una part important de la seguretat, no només d'Estats Units, sinó del món i, per descomptat, també del poble de Groenlàndia", ha assenyalat, si bé ha plantejat que "seria molt millor" que el territori estigués "sota el paraigua" de Washington.

Vance ha reiterat que els aliats "no han seguit el ritme" davant dels interessos creixents de Pequín i Moscou a la regió. "Dinamarca no ha seguit el ritme a dedicar els recursos necessaris per mantenir aquesta base, per mantenir les nostres tropes i, al meu entendre, per mantenir al poble de Groenlàndia a resguard de moltes incursions molt agressives de Rússia, de Xina i d'altres nacions", ha assenyalat.

Així, el vicepresident ha plantejat que Estats Units hauria de ser "el líder a l'Àrtic". "Sabem que, si no ho és, altres nacions cobriran el buit que ens queda", ha argumentat, al·ludint al fet que invertiran previsiblement "més recursos" al territori.

Més tard, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha afirmat que aquesta "no és una forma justa de referir-se" al país per part del vicepresident, ja que Copenhaguen "és un aliat bo i fort" que ha recolzat a Estats Units en "situacions molt difícils", segons ha recollit el diari 'Jyllands-Posten'.

Enmig de l'encreuament de paraules entre tots dos, el president Trump ha publicat un vídeo propagandístic sobre el paper d'Estats Units a Groenlàndia durant la Segona Guerra Mundial i en l'actualitat davant de les "agressions" per part de Xina i Rússia.

"En el silenci gèlid de la tundra, va néixer un vincle, no de tractats ni comerç, sinó de sang i valentia. Mentre Alemanya controlava Europa, els nazis van posar la mira en l'Àrtic. Groenlàndia es va convertir en un combatent involuntari i Estats Units va intervenir, no per conquistar, sinó per protegir", subratlla la veu narradora.