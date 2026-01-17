Trump imposa nous aranzels a aliats europeus de Groenlàndia fins adquirir l'illa

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP
És un 10% a Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, Regne Unit, Països Baixos i Finlàndia
MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que imposarà des de l'1 de febrer aranzels addicionals del 10% a Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, Regne Unit, Països Baixos i Finlàndia per declarar el seu suport a Groenlàndia enfront de l'amenaça del mandatari si es fes amb el control de l'illa.
Serà un nou gravamen que romandrà en vigor fins que EUA completi el procés d'"adquisició" del territori, ha fet saber en la seva plataforma Truth Social.
Aquest aranzel pujarà a partir de l'1 juny a un 25% i "haurà de pagar-se fins que s'arribi a un acord per a la compra total i completa de Groenlàndia".
Trump assenyala concretament a aquest grup de països perquè els seus representants "han viatjat a Groenlàndia amb finalitats desconegudes" i han generat "una situació molt perillosa per a la seguretat i la supervivència del nostre planeta".
"Aquests països, que participen en aquest perillós joc, han posat en joc un nivell de risc insostenible", i ha afegit que s'ha vist obligat a prendre aquesta decisió "perquè aquesta situació potencialment perillosa acabi ràpidament i sense cap dubte".