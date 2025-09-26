Dinamarca preveu més "atacs híbrids" després de les incrusions de drons en els seus aeroports

MADRID, 26 set. (EUROPA PRESS) -
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha afirmat a les últimes hores d'aquest dijous que el seu país ha patit "atacs híbrids" i que "pot haver-hi més", en una declaració institucional gravada en la qual ha anunciat una major presència policial i militar amb "capacitats antidrons" en els voltants d'infraestructures crítiques en territori danès.
"Dinamarca ha patit atacs híbrids en els últims dies. S'han vist drons en diversos llocs, prop d'infraestructures crítiques, tant militars com a civils. Aquests són atacs que hem d'esperar, i poden venir més", ha previngut, reconeixent que "han mostrat vulnerabilitats" en els sistemes de defensa danesos.
"Veurem més sabotatges. Més atacs de hackers. Fins i tot més drons. Cables submarins destruïts. Atacs directes a les democràcies europees, com estem veient actualment al petit país de Moldàvia", ha declarat.