Milers de manifestants a Groenlàndia i Dinamarca contra l'expansionisme d'EUA

Manifestants a Nuuk rebutgen el "xantatge" dels aranzels anunciats per Trump
Frederiksen apel·la a la "història comuna" de Groenlàndia i Dinamarca
MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a les principals ciutats de Dinamarca i a Groenlàndia per protestar per les pressions del president d'Estats Units, Donald Trump, per aconseguir l'annexió de Groenlàndia.
"Els groenlandesos primer" i "Groenlàndia per als groenlandesos" són alguns dels lemes que s'han pogut llegir en les pancartes de la concentració de Nuuk, segons recull la televisió pública danesa, Dr.
En la manifestació ha participat el primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen, que ha pres el megàfon per dirigir-se als assistents: "Nosaltres decidim el nostre futur", ha dit rodejat per banderes groenlandeses.
Els assistents han sabut durant la concentració l'anunci d'aranzels de Trump a Dinamarca i a set països europeus aliats i han criticat el "xantatge" del mandatari nord-americà. "És injust un xantatge per Groenlàndia", ha afirmat un dels assistents en declaracions a Dr.
"És com un nen al qui no li deixen tenir un caramel", ha afirmat el president del partit polític groenlandès Atassut, Aqqalu Jerimiassen. "Volem ser el seu aliat. Estats Units segueix sent el nostre amic. És només que han triat el president equivocat", ha afegit. Atassut té 2 dels 31 escons que conformen el Parlament de Groenlàndia.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, s'ha declarat "commoguda" per la mobilització social generada. "És commovedor veure el gran suport que tenen Groenlàndia i el poble groenlandès", ha publicat en xarxes socials.
"Avui molta gent ha optat dedicar el dissabte a sumar-se a les manifestacions en suport a Groenlàndia. Les banderes groenlandesa i danesa juntes. És meravellós veure-ho. La nostra història comuna té tants capítols. Les fotografies d'avui són una potent mostra de comunitat", ha argumentat.
MANIFESTACIONS A DINAMARCA
A la Dinamarca continental hi ha manifestacions a la capital, Copenhaguen, concretament enfront de la seu de l'Ajuntament de la ciutat, i també a Aalborg, Kolding, Odense o Aarhus.
La manifestació de Copenhaguen ha reunit milers de persones i ha cobert la plaça de l'Ajuntament de banderes groenlandeses i alguna de la Unió de Kalmar (groga amb una creu vermella) que fa referència a l'efímera unió de Dinamarca, Suècia i Noruega al segle XIV.
A Aarhus, també a la Dinamarca continental, s'ha pogut llegir "Make America go away", "Fem que Estats Units se'n vagi", parafrasejant el lema de Trump "Make America Great Again", "Fem Estats Units gran de nou". A més, s'han corejat lemes en groenlandès i altres consignes contra Estats Units.
A Kolding s'han pogut veure banderes de Groenlàndia i cartells amb frases com "Traieu les mans de Groenlàndia", i s'han cantat cançons en groenlandès.
"És absolutament increïble veure que tanta gent ve a recolzar-nos. No puc contenir les llàgrimes", ha declarat una portaveu de l'organització convocant, Uagut, Julie Rademacher. L'associació representa groenlandesos a Dinamarca.
"Els últims esdeveniments suposen una pressió per a Groenlàndia i els groenlandesos, tant a Groenlàndia com a Dinamarca. Per això apel·lem a la unitat. Quan hi ha onatge i ens posem en alerta ens arrisquem a generar més problemes que solucions", ha advertit Rademacher.
També secunden la convocatòria la Iniciativa Ciutadana Mans Fora de Kalaallit Nunaat (Groenlàndia), Inuit (Associació Conjunta d'Associacions Locals Groenlandeses a Dinamarca) i l'ONG Mellemfolkeligt Samvirke.