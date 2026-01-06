Líders europeus responen Trump que Groenlàndia i Dinamarca decideixen el seu futur

Europa Press/Contacto/Zhao Dingzhe
L'OTAN (també EUA) ha de garantir- la seguretat, segons el text de Sánchez, Macron, Starmer i altres
El primer ministre de Groenlàndia celebra al suport
BRUSSEL·LES, 6 (EUROPA PRESS)
Els líders de set països europeus, entre els quals l'espanyol Pedro Sánchez, han signat una declaració que defensa que el futur de Groenlàndia i Dinamarca només poden determinar-lo els seus ciutadans i que la seguretat a l'Àrtic ha d'aconseguir-se "de manera col·lectiva" per tots els aliats de l'OTAN, "inclòs Estats Units".
El text, signat pels caps d'Estat o de Govern de França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya, Regne Unit i Dinamarca, subratlla que per a l'Aliança Atlàntica la regió àrtica "és una prioritat clau" i que "els aliats europeus estan intensificant els seus esforços", incrementant la seva presència, activitats i inversions per "mantenir l'Àrtic segur i dissuadir els adversaris".
"Groenlàndia pertany al seu poble. Correspon únicament a Dinamarca i a Groenlàndia decidir sobre les qüestions que concerneixen a Dinamarca i a Groenlàndia", segons el comunicat, on els líders recorden que el Regne de Dinamarca --inclòs el territori autònom de Groenlàndia-- forma part de l'OTAN.
En aquest punt, han dit que la seguretat en l'Àrtic ha d'aconseguir-se "de manera col·lectiva, en coordinació amb els aliats de l'OTAN, inclòs Estats Units", sempre respectant "els principis de la Carta de Nacions Unides", entre ells "la sobirania, la integritat territorial i la inviolabilitat de les fronteres".
"Aquests són principis universals i no deixarem de defensar-los", prossegueixen els líders europeus a la declaració, i han afegit que per a aquest objectiu "Estats Units és un soci essencial" com a aliat de l'OTAN i a través de l'acord de defensa signat entre el Regne de Dinamarca i el país nord-americà el 1951.
PRIMER MINISTRE GROENLANDÈS
A la seva pàgina de Facebook, el primer ministre groenlandès, Jens Frederik Nielsen, ha donat les gràcies als signants i repetit a grans trets la resposta que va proporcionar ahir al reclam de Trump: demana a EUA un diàleg "respectuós" i sempre tenint en compte la sobirania d'aquest territori autònom.
"Groenlàndia és el nostre territori i no és una cosa que hom es pugui annexionar", ha manifestat el primer ministre, abans d'agrair d'un en un als líders internacionals que han signat la declaració conjunta. "Aquest suport dels nostres aliats de l'OTAN és tan crucial com nítid".
Sobre les amenaces de Trump, el primer ministre ha declarat la seva intenció d'"instar un cop més Estats Units a que busqui un diàleg respectuós" a través dels canals diplomàtics i polítics adequats i utilitzant els fòrums existents, basats en els acords ja existents amb Estats Units.
"Aquest diàleg es durà a terme respectant el fet que l'estatus de Groenlàndia està arrelat en la Constitució i el principi d'integritat territorial", ha afegit. Per a això, resulta "fonamental" el suport dels aliats de l'OTAN, "un clar senyal que la integritat territorial, la sobirania i les regles del joc internacionals segueixen vigents i respectant-se".