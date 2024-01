Dinamarca dona la benvinguda a Frederic X després de la històrica abdicació de la seva mare, Margarida II

MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

Dinamarca viurà aquest diumenge una transició en la monarquia inèdita en uns 900 anys. Tal com va anunciar per sorpresa en el seu discurs de Nit de Cap d'Any, la reina Margarida II renunciarà voluntàriament al tron després de 52 anys, i donarà pas al seu fill, que regnarà amb el nom de Frederic X.

Margarida, de 83 anys, va ascendir al tron el 1972, coincidint amb la defunció del seu pare, Frederic IX. Considera que "és el moment adequat", tal com va expressar de viva veu en un recent discurs a la nació en el qual va reconèixer que els seus recents problemes de salut li havien passat factura, en particular una cirurgia d'esquena el febrer del 2023.

Amb l'objectiu de "cedir la responsabilitat a la pròxima generació", va posar data a la seva abdicació. Serà aquest diumenge, 14 de gener, coincidint amb l'aniversari de l'inici del seu regnat, que el més gran dels seus dos fills recollirà la corona als 55 anys d'edat.

Ho farà de la mà de la seva esposa Mary Donaldson, amb qui va contreure matrimoni l'any 2004 i que ara assumirà el títol de reina. La parella té quatre fills, dels quals el més gran, el príncep Christian, passarà a ser formalment l'hereu el tron de Dinamarca als seus 18 anys a partir d'aquest diumenge.

Les lleis daneses estableixen des del 2009 la igualtat de gènere en la successió a la corona, fruit d'una modernització que va viure un primer gran pas el 1953, quan es va introduir una reforma que eliminava el requisit segons el qual només podien regnar els descendents homes, la qual cosa va aplanar el camí precisament a la monarca sortint.

Després de la seva abdicació, Margarida conservarà el títol de reina i el de majestat, conforme a uns criteris que també s'han aplicat aquests últims anys en altres monarquies europees, com l'espanyola. L'última vegada que un sobirà danès va renunciar voluntàriament al tron va ser el 1146, quan Èric III de Dinamarca, conegut com 'el Xai' va abdicar per retirar-se a un monestir.

CERIMÒNIES

La jornada de traspàs de poders té com a primera gran cita la reunió del simbòlic Consell d'Estat danès a les 14.00 hores, en el qual Margarita signarà l'abdicació envoltada dels seus principals assessors. Una hora més tard es farà oficial la proclamació del nou rei, que té previst sortir a saludar a la balconada del palau de Christiansborg.

A les 17.00, els estendards reals seran traslladats des del palau on viu l'actual reina fins a la residència dels nous monarques, el palau de Frederic VIII, com consta en l'agenda oficial difosa per la Casa Reial i que no preveu grans cerimònies al marge.

L'endemà, dilluns, el Parlament acollirà una celebració de la successió amb presència de la família reial, en la qual pronunciarà un discurs la primera ministra, Mette Frederiksen, com a símbol de l'aval dels legisladors al nou rei. Dimarts tindrà lloc una cerimònia religiosa a la catedral d'Aarhus.

ÚLTIMS ACTES DE MARGARIDA

Margarida II va tenir un simbòlic comiat de la ciutadania el 4 de gener, quan va recórrer per última vegada en carruatge els carrers nevats de Copenhaguen, en el trajecte des del palau d'Amalienborg, residència oficial, fins al palau de Christiansborg, seu dels poders executiu, legislatiu i judicial i escenari d'una tradicional recepció de principis d'any a la qual acudeixen uns mil convidats. El gener del 2025, serà Frederic X qui realitzi aquest simbòlic recorregut.

La reina sortint també va celebrar aquesta setmana la seva última recepció oficial, després d'acumular-ne entorn d'un miler en el seu més de mig segle al tron.