Dinamarca demana a la UE valorar "totes les opcions", incloent la suspensió de l'espai Schengen a Espanya

Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler
MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha instat la UE a "valorar totes les opcions" per la crisi migratòria a Ceuta, incloent la suspensió de l'espai Schengen a Espanya, després de l'entrada d'unes 60.000 persones provinents del Marroc a la ciutat autònoma.
"És evident que la UE ha d'adoptar immediatament totes les mesures i valorar totes les opcions, inclosa la suspensió de la cooperació Schengen", ha dit als mitjans danesos, després d'advertir que no acceptaran que es repeteixi la crisi migratòria que va viure Europa el 2015.
En aquest sentit, Frederiksen ha afirmat que n'ha parlat amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i que intentaran reunir els líders europeus per tractar la crisi a Ceuta, des d'on han arribat "violentes imatges" de migrants entrant a la comunitat autònoma.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el ministre de Migració del país europeu, Morten Bodskov, qui ha demanat un "control efectiu" de les fronteres i també s'ha mostrat a favor de la suspensió de l'espai Schengen a Espanya.
"Cal adoptar totes les mesures i considerar totes les opcions, inclosa la suspensió de la participació en l'espai Schengen. El control efectiu de les fronteres exteriors de la UE és fonamental. No podem acceptar la manca de control a les fronteres exteriors de la UE", ha reblat.
Pop de 60.000 persones han accedit des d'aquest dijous a la ciutat autònoma nedant i també a peu vorejant l'espigó que separa el Marroc de la ciutat autònoma. Diversos països europeus, incloent Itàlia, Finlàndia o Suècia, han defensat excloure Espanya de l'espai Schengen.