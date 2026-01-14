Dimiteixen sis fiscals a Minnesota davant de la pressió de Washington per investigar a la vídua de Renee Good

Europa Press/Contacto/Riley Harty
MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
Fins a sis fiscals federals de Minnesota han dimitit aquest dimarts a causa de la pressió del Departament de Justícia per investigar a la vídua de la nord-americana Renee Nicole Good, morta a trets per un agent del Servei de Control d'Immigració i Duanes (ICE) la setmana passada en aquesta localitat de l'estat de Minnesota, i la negativa de la cartera a obrir una investigació sobre aquests fets.
Les seves renúncies, segons ha recollit el diari 'The New York Times', han arribat arran de que diversos alts càrrecs del Departament de Justícia pressionessin per iniciar una investigació sobre la vídua de Renee Good, sense que hagi transcendit cap motiu per a l'obertura d'una causa penal.
Així mateix, els magistrats han motivat la seva renúncia per la decisió de Justícia de no investigar el tiroteig que va acabar amb la vida de Good, acusada per l'Administració Trump de cometre un "acte de terrorisme domèstic" i tractar d'atropellar amb el seu cotxe a l'autor dels trets.