Dimiteix a Ucraïna un dirigent policial després de la "vergonyosa" fugida de 2 agents en el tiroteig

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El director de la secció de Patrulla de la Policia Nacional d'Ucraïna, Yevheni Zhukov, ha anunciat aquest diumenge la seva dimissió després de la "vergonyosa" resposta dels agents que van fugir durant el tiroteig de dissabte a Kíev que es va saldar amb la mort de set persones.
En concret ha esmentat l'actuació dels dos agents que primer van anar al lloc dels fets. "Van arribar i quan havien d'ajudar i salvar els nostres ciutadans, van actuar malament i van deixar els civils en perill. És un incident molt vergonyós. Hi haurà una investigació oficial", ha dit.
Zhukov ha explicat que tots els comandaments que estan per sobre dels dos agents implicats hauran de retre comptes per la seva actuació, encara que ha rebutjat generalitzar sobre la Policia només amb el comportament d'agents particulars.
"Els policies són sempre els primers que arriben quan hi ha explosions i ajuden la gent i realment els salven", ha ressaltat Zhukov, que recorda a més que gran part del cos està allistat ara a l'Exèrcit.
Un vídeo publicat en xarxes socials mostra agents fugint del lloc del tiroteig, perpetrat per un individu que posteriorment va ser abatut.
El propi president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha criticat els agents per la seva "inacció" perquè "no van parar l'assassí i en comptes d'això, van fugir".
"Prendrem decisions sobre el personal de tota la cadena de comandament. També cal revisar els protocols de resposta per a aquestes situacions, així com la formació i captació d'agents", ha afegit.
El ministre de l'Interior, Ihor Klimenko, ha ordenat al director de la Policia, Ivan Vihivski, una investigació penal sobre aquests successos i en particular sobre l'actuació dels agents.