Dimiteix Sebastián Negrón, secretari de Desenvolupament Econòmic de Puerto Rico, per diferències amb la governadora

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari del Departament de Desenvolupament Econòmic i Comerç de Puerto Rico, Sebastián Negrón, ha anunciat aquest dimarts la seva dimissió després d'al·legar pèrdua de confiança amb la governadora de l'illa, Jennifer González.
Segons es desprèn d'un comunicat al qual ha tingut accés 'Bloomberg', altres 10 funcionaris s'han sumat a la sortida de Negrón, que havia assegurat que "li era impossible continuar en el càrrec".
Entre ells, han renunciat el cap del programa d'incentius que gestiona exempcions fiscals a milionaris i inversors en criptoactius, així com l'encarregat de les iniciatives d'atracció de projectes industrials.
Negrón no ha donat detalls, però ha acusat a González d'intervenir en la governança interna del Departament en anul·lar dues suspensions sumàries adoptades després de detectar-se presumptes il·legalitats en processos de contractació.