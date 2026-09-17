Dimiteix el primer ministre de Suècia després de la victòria del bloc d'esquerres

MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson, ha anunciat aquest dijous que plega davant les "complicades condicions per formar el pròxim govern" després de les eleccions celebrades diumenge, els resultats preliminars de les quals donen la victòria a la coalició de quatre partits d'esquerres liderats pel Partit Socialdemòcrata.
Així, ha ressaltat que "caldria una posició constructiva per part dels partits amb representació parlamentària per garantir que es pugui acordar un primer ministre i que un nou govern aconsegueixi obtenir prou suport per al seu pressupost estatal", abans d'apostar per "encetar converses amb tots els partits" per formar un executiu "estable i eficaç".
Kristersson ha destacat que ara queda en mans de Norlen "liderar els següents passos", després de demanar que s'accepti la seva renúncia, poc després que la comissió electoral hagi donat 176 escons al bloc encapçalat per Magdalena Andersson, per davant els 173 obtinguts per la coalició conservadora del fins ara primer ministre.