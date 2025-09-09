Dimiteix el primer ministre del Nepal després de la mort de 19 persones en unes protestes

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Nepal, Khadga Prasad Oli, ha presentat aquest dimarts la dimissió en plena onada de protestes contra el govern per la prohibició d'accés a les principals xarxes socials i l'augment de la corrupció, unes manifestacions que s'han saldat amb gairebé vint morts.
El mandatari, que d'antuvi s'havia negat a abandonar el càrrec malgrat les reclamacions dels manifestants, ha cedit finalment i ha presentat la renúncia en un intent de frenar els aldarulls, que afecten principalment Katmandú, on les protestes continuen tot i que les autoritats han decidit revertir la restricció a aquestes plataformes, segons informacions del diari 'The Himalayan'.
Poc abans, el ministre d'Agricultura del Nepal, Ram Nath Adhikari, també ha presentat la dimissió, que s'afegeix a la del cap de la cartera d'Interior, Ramesh Lekhak, que dilluns va plegar.
Adhikari ha citat com a principal motiu de la seva dimissió la "resposta autoritària" del govern a les protestes, en les quals les forces de seguretat han fet ús de foc real contra la població civil. "En comptes de reconèixer el dret de la població a qüestionar la democràcia i manifestar-se, l'Estat ha respost amb repressió, assassinats i l'ús de la força, la qual cosa porta el país a un model autoritari, en comptes d'un de democràtic", ha afirmat.