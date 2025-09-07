Dimiteix el primer ministre del Japó davant de les crítiques i divisions en el seu partit

Ishiba anuncia la seva sortida del càrrec només un dia abans de la data prevista perquè el partit decidís si avançar les primàries
MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Japó, Shigeru Ishiba, ha anunciat aquest diumenge la seva dimissió a mesura que augmenten les crítiques en contra seva i augmenten les divisions a la seva formació, el Partit Liberal Demòcrata (PLD).
Així ho ha manifestat durant una roda de premsa en la qual ha lamentat la pèrdua de la majoria parlamentària i en la qual ha donat resposta a les contínues crides dels membres del seu propi partit, que insistien en la necessitat que renunciés a la secretaria general de la formació i, per tant, al càrrec.
"Sempre he dit que decidiré què fer en el moment oportú. Atès que les negociacions aranzelàries amb els Estats Units estan avançant, crec que ara és el moment oportú", ha explicat Ishiba, que ha aclarit que vol donar pas a la "pròxima generació", segons informacions recollides pel diari 'The Japan Times'.
La seva dimissió arriba després de l'aclaparadora derrota patida pel seu partit en les recents eleccions a la cambra alta del passat mes de juliol i només un dia abans d'una cita de gran importància per als membres del PLD, que tenien previst abordar aquest dilluns la possibilitat d'avançar les eleccions primàries. Ara, ha aclarit que "complirà amb el seu deure fins que la formació elegeixi el nou líder".
RETICÈNCIES A DIMITIR
Fins a la setmana passada, Ishiba havia mostrat la seva determinació a romandre en el seu lloc i abordar els desafiaments als quals fa front el govern en diversos fronts, especialment econòmicament, malgrat que després de la seva arribada al poder la seva coalició havia perdut la majoria a les dues cambres del Parlament.
Ishiba va dir aleshores que un altre dels motius de la seva permanència al capdavant del govern era "evitar un buit polític" i un "empitjorament" de la situació arran de l'absència d'un clar favorit en les travesses a la seva possible successió.
No obstant això, les peticions de dimissió han anat en augment i, segons fonts del partit, alguns dels polítics més veterans havien instat el primer ministre a fer un pas a un costat abans que les divisions s'aprofundissin.
El dissabte, Ishiba es va reunir amb el ministre d'agricultura, Shinjiro Koizumi, i el vicepresident del PDL, Yoshihide Suga, ex-primer ministre. Tots dos haurien instat Ishiba a prendre la decisió de presentar la seva renúncia.
La normativa interna del partit estableix que, si la majoria dels diputats i les seccions de cada prefectura estan a favor d'avançar les eleccions primàries, la formació ha de celebrar-les abans de la data prevista.