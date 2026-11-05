Dimiteix el president del Paraguai, Santiago Peña, per la intervenció del Banco Ueno

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Paraguai, Santiago Peña, ha presentat aquest dijous la dimissió per la intervenció del Banco Ueno, l'enorme crisi de liquiditat del qual ha deixat temporalment milions de dipositants, entre els quals pensionistes, sense accés als seus diners.
En vista dels preparatius per a un judici polític a conseqüència de la crisi, Peña ha pres la decisió de renunciar "pensant en l'estabilitat del país, en la pau social i en la necessitat de preservar les institucions democràtiques".
El mandatari s'ha volgut excusar per la crisi davant la població paraguaiana. "Vull demanar disculpes al poble si en algun moment he fallat. No va ser mai la meva intenció defraudar la confiança", ha assegurat el mandatari en un vídeo publicat a les xarxes socials.