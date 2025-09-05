Dimiteix la número dos del Govern britànic per irregularitats fiscals en la compra d'un habitatge

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera ministra del Regne Unit, Angela Rayner, ha presentat aquest divendres la dimissió en reconèixer que va incórrer en irregularitats fiscals durant la compra del seu segon habitatge, després d'al·legar durant els últims dies que tot es devia a un mal assessorament.
Rayner va reconèixer que havia pagat menys impostos dels que li corresponien en la compra del seu segon habitatge a la localitat de Hove, a Sussex de l'Est, segons ella després de demanar assessorament. Part del seu primer habitatge està cedit a un fideïcomís a nom del seu fill, amb una discapacitat permanent.
Un informe intern remès aquest divendres a Starmer conclou que Rayner ha violat el codi de conducta ministerial, ja que tot i que lloa la ministra sortint per la seva col·laboració durant tot el procés, determina que ella és la responsable última de les seves accions i que no va buscar assessorament fiscal especialitzat, segons 'Sky News'.
El cas ja havia elevat la pressió sobre el govern de Keir Starmer i finalment Rayner ha optat per fer un pas al costat, com a membre de l'executiu i com a número dos del Partit Laborista. Ara, el primer ministre està obligat a reestructurar el seu equip.