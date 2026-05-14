Dimiteix el ministre de Sanitat britànic i demana a Starmer "facilitar" el procés per succeir-lo

MADRID 14 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Sanitat del Regne Unit, Wes Streeting, ha presentat aquest dijous la dimissió a mesura que creix la tensió i el setge al voltant del primer ministre, Keir Starmer, el qual volen pressionar perquè dimiteixi després del desastre electoral del Partit Laborista en les passades eleccions locals.
Així, ha demanat a Starmer "facilitar" el procés per succeir-lo al capdavant del govern ara que "és clar que no liderarà el Partit Laborista" de cara a les pròximes eleccions generals, tal com ha indicat Streeting en una carta difosa a través de les xarxes socials.
"Els diputats i sindicats laboristes desitgen que el debat sobre el futur sigui una batalla d'idees, no de personalitats ni de mesquines lluites internes. Ha de ser un debat ampli i amb la millor selecció possible de candidats. Defenso aquest enfocament i espero que vostè ho faciliti", ha apuntat.
"Servir com el seu ministre de Sanitat ha estat l'alegria més gran de la meva vida i, malgrat les nostres diferències aquesta setmana, continuo profundament agraït per l'oportunitat de servir-lo i lamento enormement deixar el govern d'aquesta manera", ha dit, abans d'expressar que "no hi ha dubte de la impopularitat del govern, un factor determinant en les derrotes patides a Anglaterra, Escòcia i Gal·les".