Dimiteix el ministre de Defensa del Regne Unit per les diferències sobre la despesa militar

MADRID 11 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa del Regne Unit, John Healey, ha anunciat aquest dijous que plega del càrrec arran d'una disputa sobre la despesa militar al país europeu després de criticar que no s'estan destinant els recursos necessaris per a la defensa del territori britànic.
Haley ha publicat per les xarxes socials la carta de dimissió, entregada al primer ministre britànic, Keir Starmer, enmig de l'estancament de les converses entre els ministeris de Defensa i Finances sobre com abordar una expansió de la despesa militar, cosa que ha endarrerit el Pla d'Inversió en Defensa.
Així, ha recalcat que "aquesta nova era de defensa requeria més inversions" a través d'aquest pla i ha afegit que l'"excel·lent i extensa feina" completada al gener "va confirmar l'escala del desafiament i l'augment de les demandes en defensa".
"Des d'aleshores, vostè no ha estat capaç, i el Tresor no ha estat disposat, a destinar els recursos que la nació necessita per defensar el país en aquest moment de creixents amenaces", ha lamentat Haley, qui encapçalava la cartera des del 5 de juliol del 2024, sempre durant el govern de Starmer.