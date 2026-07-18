Dimiteix el líder del bloc conservador del Parlament alemany per tenir un fill sota gestació subrogada a EUA

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MADRID 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del bloc conservador al Parlament d'Alemanya, Jens Spahn, ha presentat la seva dimissió aquest dissabte a petició del canceller i colíder de l'aliança, Friedrich Merz, per haver tingut un fill per gestació subrogada a Estats Units; una pràctica declarada il·legal a Alemanya.
"He informat als líders de la CDU i la CSU, Friedrich Merz i Markus Soeder, que mitjançant aquesta carta al nostre grup parlamentari presento la meva dimissió com a President del grup parlamentari de la CDU/CSU al Bundestag", ha manifestat Spahn en una missiva recollida per la radiotelevisió estatal alemanya ARD.
En la carta, Spahn considera que la seva "felicitat personal" és "incompatible" amb el seu càrrec polític i que la seva decisió "personal" de "tenir un fill mitjançant gestació subrogada i les expectatives, comprensibles, que recauen sobre mi com a President del nostre grup parlamentari" s'ha tornat un tema "més complex del que hi havia previst".