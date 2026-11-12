Dimiteix Jensen Huang com a CEO de Nvidia per les seves infidelitats

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Jensen Huang ha plegat del càrrec com a conseller delegat del gegant dels xips Nvidia després dels escàndols relacionats amb diverses infidelitats, que incloïen una relació amb una presumpta espia xinesa i que ha provocat una caiguda de les accions en els darrers dies.
Colette Kress, actual vicepresidenta executiva i directora financera de Nvidia, assumeix el comandament de l'empresa de manera temporal fins que es completi el procés de successió mentre continua exercint les seves funcions. El consell d'administració ja ha començat a buscar un substitut, en un procés que tindrà en compte candidats interns i externs.
"La fortalesa de Nvidia sempre ha residit en la seva gent, i juntament amb el nostre equip directiu, em comprometo a continuar construint sobre l'extraordinària base que Jensen ha creat durant els darrers 33 anys", ha indicat Kress, segons un comunicat de la companyia.
Per ara, la dimissió de Jensen Huang no ha aconseguit revertir el rumb dels títols de la companyia, que han arribat a caure al voltant d'un 9%, tot i que en les operacions prèvies a l'obertura del mercat han arribat a marcar un descens del 13%. Les accions han cotitzat vora els 157 dòlars.
Des de dilluns, quan els mercats es van assabentar de les primeres informacions sobre la vida privada de Huang, Nvidia ha perdut prop de 700.000 milions de dòlars en capitalització borsària.