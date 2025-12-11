Dimiteix el Govern de Bulgària enmig de les fortes protestes

Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck
MADRID 11 des. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Bulgària, Rossen Jeliàzkov, ha dimitit aquest dijous amb el seu gabinet, l'endemà de les protestes massives tant dins com fora el país amb desenes de milers de persones contra la classe política i els pressupostos del 2026.
"Escoltem la veu de la ciutadania. Les seves demandes són la renúncia del govern", ha dit Jeliàzkov davant l'Assemblea General i envoltat del seu equip en un discurs televisat mentre a la cambra es votava la sisena moció de censura en contra seu en menys d'un any.
Jeliàzkov ha valorat la difícil situació per la qual travessa Bulgària des de fa temps, amb sis eleccions els darrers tres anys, i ha assegurat que han assolit els objectius que es van marcar quan van encapçalar el país després de les eleccions de l'octubre del 2024.
"Vam prometre estabilitat macroeconòmica i la vam aconseguir. Vam prometre i aconseguir un creixement sense precedents en els ingressos pressupostaris (...) Vam proposar un pressupost per al 2026 que, malgrat la seva diversitat i els comentaris, es va centrar en la protecció social i els beneficis que els ciutadans han de tenir i conservar l'any vinent", ha afirmat Jeliàzkov.
Aquest dimecres i el passat 1 de desembre es van produir mobilitzacions multitudinàries arreu del país contra una primera versió dels pressupostos del 2026, que incloïa una pujada d'impostos i més endeutament per finançar la despesa pública, i que per als crítics era una manera de guanyar-se la lleialtat d'una administració i unes forces de seguretat esquitxades per la corrupció.
La dimissió es dona 20 dies abans que Bulgària adopti l'euro. Aquests dies l'oposició havia insistit en la renúncia de Jeliàzkov, que va encapçalar un fràgil govern de coalició al gener després del triomf de Ciutadans pel Desenvolupament Europeu de Bulgària (GERB) a l'octubre.