Dimiteix la directora del Servei Secret dels EUA després de l'intent d'assassinat contra Trump

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Servei Secret dels Estats Units (EUA), Kimberly Cheatle, ha presentat aquest dimarts la dimissió després de reconèixer el "fracàs" en el dispositiu de seguretat a l'expresident Donald Trump en un acte de campanya a Pensilvània en què va patir un intent d'assassinat.

Cheatle va ser interrogada dilluns pel Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants, davant el qual va reconèixer que va ser "el fracàs més important en dècades". Diversos dirigents republicans, inclòs el president de la Cambra, Mike Johnson, n'havien exigit la dimissió.

De fet, Johnson ha arribat a un acord amb el líder de la minoria demòcrata a la sala, Hakeem Jeffries, per crear un equip de treball integrat per membres de tots dos partits per investigar els fets i dirimir responsabilitats per l'intent d'assassinat contra l'expresident.

L'atac, en el qual l'expresident va resultar ferit lleu a l'orella dreta, es va saldar amb la mort d'un simpatitzant i amb dos ferits més. L'atacant, identificat com Thomas Matthew Crooks, de 20 anys, va ser abatut segons després per un franctirador del Servei Secret.