Dimiteix el director general del partit ultradretà francès Reagrupament Nacional

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El director general del partit ultradretà Reagrupament Nacional, Gilles Pennelle, ha dimitit després que el partit ha quedat en tercer lloc en la segona volta de les parlamentàries, després d'imposar-se en la primera ronda, segons han informat aquest dimarts els mitjans francesos.

Pennelle, elegit com a eurodiputat en els comicis europeus del juny --en què la formació d'extrema dreta guanyar--, va presentar la dimissió dilluns, tal com ha recollit 'Le Monde', extrem confirmat a aquest mateix diari per Philippe Olivier, membre del comitè executiu del partit.

Fonts citades per la cadena de televisió francesa BFM TV també han confirmat la dimissió de Pennelle, qui a hores d'ara no ha fet declaracions sobre aquest assumpte.

No obstant això, Olivier ha apuntat que "estava previst" que plegués del càrrec després de les europees, sense que la formació s'hi hagi pronunciat oficialment. Així mateix, ha recalcat que el líder del partit, Jordan Bardella, "anunciarà una reorganització general" del partit.

Pennelle va ser l'encarregat de supervisar el 2023 el Pla Matignon, destinat a seleccionar prop de 580 candidatures de cara a les eleccions legislatives, després de les quals el mateix Bardella ha reconegut "errors" i ha promès "assumir la seva part de responsabilitat".

Les legislatives es van saldar amb la victòria del Nou Front Popular --integrat per La França Insubmisa, el Partit Socialista, Els Ecologistes-Europa Ecologia Els Verds i el Partit Comunista de França--. El segon grup a l'Assemblea Nacional és per a Ensemble, els partits afins al president, Emmanuel Macron, mentre que en tercer lloc ha quedat el partit ultradretà Reagrupament Nacional.