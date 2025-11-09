Dimiteix el director general de la BBC, acusat de manipular declaracions de Trump

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El director general de la cadena britànica BBC, Tim Davie, i la consellera delegada de la secció d'Informatius, Deborah Turness, han presentat la seva dimissió enmig de la polèmica sobre l'emissió d'un discurs fragmentat del president dels EUA, Donald Trump, en el qual semblava encoratjar explícitament als seus simpatitzants a assaltar el Capitoli durant la incursió de gener de 2021 a la seu del Legislatiu nordamericà.
"La BBC està funcionant bé, però s'han comès alguns errors i, com a director general, haig d'assumir la responsabilitat final", ha escrit Davie en la seva carta de comiat, publicada pel mateix mig britànic.
Davie va assumir el càrrec al setembre de 2020, després d'exercir com a director executiu de BBC Studios, i abandona la cadena després de 20 anys de servei.
MUNTATGE MANIPULAT I BIAIX PROPALESTINO
El diari 'The Telegraph' va ser l'encarregat de destapar la polèmica en publicar detalls d'un memoràndum intern filtrat de la BBC que suggereix que el programa va editar dues parts del discurs de Trump amb un missatge manipulat. El document estava signat per Michael Prescott, exasesor extern independent del comitè de normes editorials de l'emissora, que va abandonar el càrrec al juny.
La frase original de Trump, "Marxarem fins al Capitoli i animarem als nostres valents senadors i congressistes" es va convertir, després del seu pas per la sala d'edició del programa de documentals Panorama, en "Caminarem fins al Capitoli i estaré allí amb vosaltres. I lluitarem. Lluitarem com a dimonis", i així va ser emesa l'any passat. Les dues seccions del discurs que van ser editades juntes tenien una diferència de més de 50 minuts.
El memoràndum també apuntava que el servei en àrab de la BBC estava exhibint un biaix propalestí durant la seva cobertura de la guerra de Gaza i de "censurar" deliberadament veus conservadores reaccionàries en el debat sobre la identitat de gènere per, en el seu "tractar l'experiència trans sense equilibri ni objectivitat com una celebració de la diversitat ignorant la complexitat de la qüestió".
En la seva carta de renúncia, Turness ha volgut aprofitar per rebutjar amb contundència aquestes últimes acusacions. "Encara que s'han comès errors, vull deixar absolutament clar que les recents acusacions que BBC News té un biaix institucional són falses", ha fet saber abans d'atribuir exclusivament l'ocorregut a l'edició de les declaracions de Trump.
"La contínua polèmica entorn del programa Panorama sobre el president Trump ha arribat a un punt en el qual està causant danys a la BBC, una institució que estimo", ha conclòs, "i la responsabilitat recau sobre mi".
En la primera reacció institucional del Govern britànic, la ministra de Cultura, Mitjans de comunicació i Esport, Lisa Nandy, ha agraït a Davie els seus anys de servei. "Ha dirigit la BBC a través d'un període de canvis significatius i ha ajudat a l'organització a afrontar els desafiaments als quals s'ha enfrontat en els últims anys", ha escrit Nandy en un comunicat en el seu compte de X.
"Ara més que mai, la necessitat de notícies fiables i programació d'alta qualitat és essencial per a la nostra vida democràtica i cultural, i per al nostre lloc al món", ha afegit.
El president de la BBC, Samir Shah, ha lamentat la dimissió de Davie en "dia trist per a la BBC". En el seu comentari a la cadena que dirigeix, Shah diu comprendre la "pressió constant a la qual està sotmès Davie, "tant a nivell personal com a professional, que l'ha portat a prendre aquesta decisió avui".