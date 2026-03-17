Dimiteix el director del Centre de Contraterrorisme dels EUA per discrepàncies amb la guerra a l'Iran

MADRID 17 març (EUROPA PRESS) -
El fins ara director del Centre Nacional de Contraterrorisme dels Estats Units (EUA), Joe Kent, ha dimitit aquest dimarts per discrepàncies amb l'administració de Donald Trump per la guerra a l'Iran, un conflicte que no veu justificat i que atribueix a "la pressió d'Israel i el seu influent lobby als EUA".
"Després d'una profunda reflexió, he decidit dimitir del meu càrrec com a director del Centre Nacional de Contraterrorisme, amb efecte immediat", ha indicat en una carta adreçada al president estatunidenc que ha publicat a les xarxes socials, en la qual apunta directament a les seves diferències respecte a l'ofensiva contra Teheran.
"No puc, en consciència, donar suport a la guerra a l'Iran. No representava una amenaça imminent per al nostre pais, i és clar que hem iniciat aquesta guerra a causa de la pressió d'Israel i el seu influent lobby", ha indicat, després d'assenyalar un gir en la política exterior de Trump a qui recorda que rebutja operacions militars al Pròxim Orient que "roben les valuoses vides dels nostres patriotes i esgoten la riquesa i la prosperitat del nostre pais".
Kent insisteix que Trump, durant el seu primer mandat, "va entendre millor que qualsevol president modern" com aplicar el poder militar "sense arrossegar-nos a guerres interminables", i posa d'exemple les operacions per liquidar el comandant de la Força Quds, Qasem Soleimani, o els atacs contra Estat Islàmic.
TRUMP ÉS VÍCTIMA D'UNA CAMPANYA DE DESINFORMACIÓ ISRAELIANA
No obstant això, considera que a l'inici del nou mandat, Trump ha caigut en la influència d'una "campanya de desinformació" generada per "alts càrrecs israelians i membres influents dels mitjans estatunidencs" per crear un clima favorable a la guerra contra Teheran.
"Aquesta cambra d'eco s'ha utilitzat per enganyar-lo i fer-li creure que l'Iran representava una amenaça imminent per als EUA, i que si actuava ara existia un camí clar cap a una victòria ràpida. Això és fals i constitueix la mateixa tàctica que els israelians van utilitzar per arrossegar-nos a la desastrosa guerra de l'Iraq, que va costar la vida de milers dels nostres millors homes i dones", ha denunciat.
Kent acaba la carta recordant el seu servei a l'exèrcit dels EUA, la seva participació en operacions de combat i la pèrdua de la seva dona "en una guerra impulsada per Israel". "No puc donar suport a l'enviament de la següent generació a lluitar i morir en una guerra que no aporta cap benefici ni justifica el seu cost en vides", ha indicat.
D'aquesta manera, el ja exdirector del Centre Nacional de Contraterrorisme insta Trump a "canviar de rumb i traçar un nou camí" per als EUA i evitar així "abocar-se cap al declivi i el caos". "Vostè té les cartes", recalca.