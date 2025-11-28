Dimiteix el cap de l'oficina presidencial d'Ucraïna després d'una investigació per corrupció

MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de l'oficina presidencial d'Ucraïna, Andrí Iermak, mà dreta del president del país, Volodímir Zelenski, ha dimitit aquest divendres després que l'agència anticorrupció ucraïnesa dugués a terme un seguit d'escorcolls al seu departament en una investigació sobre corrupció.
Zelenski ha anunciat en un discurs gravat que "es renovarà" aquesta oficina, ja que Iermak ha presentat la seva renúncia, però a hores d'ara no ha avançat noms sobre el seu futur substitut, segons ha publicat la presidència ucraïnesa.
"Li agraeixo que sempre hagi presentat la posició ucraïnesa en les negociacions amb la precisió deguda. Sempre ha estat una posició patriòtica. Però vull que no hi hagi rumors ni especulacions", ha declarat el cap d'estat.
En aquest sentit, ha indicat que aquest canvi arriba perquè no vol "que ningú tingui dubtes sobre Ucraïna", enmig de les negociacions --amb la part nord-americana-- per posar fi a la invasió russa, desencadenada el febrer del 2022.
Els escorcolls a l'oficina de Iermak han arribat dies després que es destapés un suposat entramat en el sector energètic ucraïnès. Les agències anticorrupció van escorcollar la seu de l'empresa estatal d'energia atòmica, Energoatom.