Díaz-Canel subratlla que Cuba es defensarà de qualsevol "agressió terrorista"

MADRID 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha subratllat aquest dijous que el país "es defensarà amb determinació i fermesa de qualsevol agressió terrorista", després de la mort dels quatre tripulants d'una embarcació registrada als Estats Units (EUA) en un tiroteig amb les forces de seguretat cubanes en aigües del país del Carib.
"Cuba no agredeix, ni amenaça. Ho hem plantejat en reiterades ocasions i ho ratifiquem avui: Cuba es defensarà amb determinació i fermesa davant qualsevol agressió terrorista i mercenària que pretengui afectar la seva sobirania i estabilitat nacional", ha manifestat el mandatari a través d'un missatge publicat a les seves xarxes socials.
El Ministeri d'Interior cubà ha afirmat que l'embarcació, amb matrícula de Florida, ha arribat a "una milla nàutica al nord-est del canalís El Pino", i després els agents han demanat que s'identifiquessin. "Des de la llanxa infractora s'ha obert foc contra els agents cubans i el comandant de l'embarcació cubana ha resultat lesionat", ha sostingut.
Per la seva banda, el secretari d'Estat dels EUA, Marco Rubio, ha assegurat que Washington respondrà "en conseqüència" a l'incident, i ha recalcat que les autoritats verificaran què ha passat "de manera independent", enmig de l'augment de les pressions dels EUA sobre Cuba.