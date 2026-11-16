Detinguts a Polònia tres menors de l'"entorn neonazi internacional" amb material explosiu

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Agència de Seguretat Interior de Polònia ha detingut aquest dilluns tres menors, de 16 i 17 anys, d'ideologia neonazi que "havien emprès accions encaminades a cometre delictes de caràcter terrorista".
Segons ha confirmat el ministre sense cartera i coordinador dels Serveis Especials de Polònia, Tomasz Siemoniak, agents de la intel·ligència polonesa han detingut aquests joves "de l'entorn neonazi internacional" que intercanviaven informació sobre la producció casolana de materials explosius i als quals han trobat substàncies químiques "que podrien ser útils per a la fabricació de materials explosius".
"Els adolescents no només propagaven la ideologia nazi i feixista, sinó que ja havien emprès accions encaminades a cometre delictes de caràcter terrorista", ha detallat el ministre sense cartera polonès.
Ha assenyalat que intercanviaven per internet informació sobre "la producció casolana de materials explosius, la construcció d'armes de foc improvisades i la fabricació de materials pirotècnics destinats a l'execució d'accions de caràcter terrorista".
Les substàncies sospitoses s'han trobat en un local ocupat per un dels detinguts i, per decisió judicial, els dos joves de 17 anys estan en presó preventiva, mentre que el seu company de 16 anys se l'ha derivat a un centre de detenció de menors.