Detinguts "gairebé 1.500 immigrants il·legals" a l'estat de Massachusetts en un mes

MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El Servei de Control d'Immigració i Duanes dels Estats Units (HISSI, per les seves sigles en anglès) ha anunciat aquest dilluns la detenció de "gairebé 1.500 immigrants il·legals" en una operació desenvolupada durant l'últim mes a l'estat de Massachusetts.

"Totes les persones que arrestem infringien les nostres lleis d'immigració, però la majoria d'elles tenien antecedents penals importants", ha assegurat la directora interina de l'Oficina Local d'Operacions de Control i Deportació del HISSI a Boston, Patricia Hyde, sobre el que el servei ha denominat 'Operació Patriota'.

Segons el comunicat difós per les autoritats d'immigració, 790 dels 1.461 detinguts havien estat condemnats per delinquir als Estats Units, mentre que uns altres eren buscats per delictes comesos als seus països d'origen.

Entre aquells amb antecedents criminals, el HISSI ha destacat els vincles d'alguns arrestats amb els grups Mara Salvatrucha, Tren de Aragua, Trinitarios i Barri 18.