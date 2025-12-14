2 detinguts després d'un presumpte atac a trets a banyistes a la platja de Bondi (Austràlia)

Europa Press/Contacto/Ye Myo Khant - Arxiu
Emergències parla d'almenys 4 ferits i el primer ministre descriu "escenes impactants"
El president d'Israel constata un "atac terrorista" mentre se celebrava la Janucà
MADRID, 14 des. (EUROPA PRESS) -
La Policia australiana ha confirmat que 2 persones han estat detingudes després d'un presumpte atac a trets aquest matí contra els banyistes de la platja australiana de Bondi, a Sidney, que ha deixat de moment almenys 4 ferits, segons el servei d'Emergències de l'estat de Nova Gal·les del Sud.
"Hi ha dues persones sota custòdia policial a la platja de Bondi", ha informat la Policia de l'estat de Nova Gal·les del Sud en el seu compte a X, "però l'operació policial encara continua i instem la població al fet que eviti la zona".
Cap responsable policial ha volgut confirmar xifres de víctimes, i el primer ministre australià, Anthony Albanese, ja està sent informat de manera detallada, ha informat un portaveu a la cadena australiana ABC.
El primer ministre ha emès un comunicat en què lamenta les "escenes impactants i angoixants" que estan arribat de Bondi i ha confirmat ferits.
"La Policia i els serveis d'Emergència estan treballant sobre el terreny per salvar vides. Les meves condolences estan amb cada persona afectada. Estem treballant amb la policia de Nova Gal·les del Sud i brindarem més actualitzacions a mesura que es confirmi més informació", ha afegit.
El servei d'Ambulàncies de Nova Gal·les del Sud ha confirmat de moment al mateix mitjà que hi ha almenys 4 persones hospitalizades a tres hospitals de la zona (St. Vincent, el Royal Prince Alfred i el St. George).
Múltiples testimonis han confirmat als mitjans del país que es tracta d'un atac a trets protagonitzat per un nombre encara indeterminat de persones armades, però les autoritats tampoc no ho han confirmat.
ISRAEL
La platja, destaquen, era en part escenari d'una celebració de la festivitat jueva de Janucà, que comença aquest diumenge. Les autoritats australianes encara no han vinculat directament el succés amb l'esdeveniment, però el president d'Israel, Isaac Herzog, ha denunciat un "vil atac terrorista contra els jueus que estaven encenent les primeres espelmes de Janucaà a la platja de Bondi".
"El nostre cor és amb ells. El cor de tota la nació d'Israel batega amb força en aquest precís moment, mentre preguem per la recuperació dels ferits, preguem per ells i preguem pels qui van perdre la vida", ha dit en un comunicat oficial.
"Reiterem la nostra alerta una vegada i una altra al govern australià perquè actuï i lluiti contra l'enorme onada d'antisemitisme que assola la societat australiana", ha afegit.