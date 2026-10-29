Detinguts a Alemanya dos homes acusats de planejar actes de sabotatge

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Les forces de seguretat d'Alemanya han informat aquest dijous de la detenció a principis de mes de dos ciutadans d'origen bielorús acusats de suposadament planejar actes de sabotatge en nom dels serveis d'intel·ligència de Rússia contra una infraestructura alemanya al sud del país.
La Fiscalia alemanya ha indicat que tots dos van ser detinguts a l'estat federat de Baviera, al sud-est del país, i que treballaven pel govern rus, segons informacions recollides per la revista 'Der Spiegel'.
Els sospitosos són dos homes de 39 i 50 anys que es volien fer rics treballant per a un país estranger i que estan sota custòdia policial des del passat 7 d'octubre, tal com apunten aquestes informacions.
Les autoritats de Romania ja havien obert una investigació contra els dos individus per la seva suposada implicació en un atac incendiari contra un complex industrial a la ciutat de Brasov, al centre del país, el passat 14 de setembre.