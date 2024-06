Detinguts 13 tripulants d'un iot, acusats de provocar un incendi a Grècia amb focs artificials

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats gregues han detingut 13 tripulants d'un iot sota la presumpció que van provocar un incendi a l'illa d'Hidra quan van llançar focs artificials des del vaixell, en un incident que té lloc mentre els bombers del país intenten controlar desenes de focus oberts durant els últims dies.

Els calius dels focs artificials van acabar incendiant l'única pineda de l'illa. Els sospitosos van intentar apagar el foc ells mateixos, però van acabar trucant als bombers abans d'abandonar la zona. Les flames van arrasar 120 hectàrees.

Navegants de vaixells propers van acabar informant dels fets a les autoritats, enmig de la indignació del ministre de Protecció Civil grec, Vasilis Kikilia. "Vam acabar amb sis vehicles aeris i dos grups de bombers per lluitar contra el foc; forces que feien falta en altres fronts", va lamentar en unes declaracions a la televisió grega OPEN TV.

També l'alcalde d'Hidra, Giorgos Koukoudakis, ha protestat davant d'aquesta "irresponsabilitat" de "tirar focs artificials contra una pineda". "Estem en l'apogeu de la temporada turística i seria recomanable que tothom fos conscient del que fa", ha lamentat.

Ara, la tripulació del vaixell 'Persèfone' compareixerà davant d'un tribunal del Pireu i podrien ser condemnats a penes d'entre 10 i 20 anys de presó si se'ls declara culpables de provocar l'incendi. El iot, que havia estat llogat per 17 kazakhs per a una festa particular, ha estat confiscat.