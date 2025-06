Detingut un sospitós per un atac terrorista amb almenys sis ferits a Boulder, Colorado

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La Policia de Boulder, a l'estat nord-americà de Colorit, ha detingut a un home de 45 anys sospitós de calar foc contra un grup de persones durant un esdeveniment "pro-israelià" en una acció que les autoritats han classificat com a terrorista, i que s'ha saldat amb almenys sis ferits amb cremades i altres lesions.

L'agent especial de l'Oficina Federal d'Investigació (FBI, per les seves sigles en anglès) a Denver, Mark Michalek, ha identificat al sospitós com "Mohamed Sabry Soliman", un home de 45 anys que, segons ha detallat en roda de premsa, va cridar "Palestina lliure" durant l'atac en el qual "va usar un llançaflames improvisat i va llançar un artefacte incendiari contra la multitud".

Michalek ha descartat que Soliman hagi actuat com a part d'una "xarxa més gran" o un grup específic, per la qual cosa no s'esperen més detencions en relació al cas: "El subjecte està sota custòdia, però aquesta serà una investigació exhaustiva i completa, i aquestes verificacions estan en curs", ha assenyalat sobre el que l'FBI ha catalogat d'"acte terrorista (...) motivat ideològicament".