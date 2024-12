Detingut un sospitós de l'assassinat a tirs a Nova York del CEO d'UnitedHealthcare

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats dels Estats Units han anunciat aquest dilluns que han detingut a un sospitós de l'assassinat de Brian Thompson, conseller delegat d'UnitedHealthcare, en els voltants de l'Hotel Hilton, en el centre de Manhattan (Nova York) la passada setmana.

La comissària de Policia de Nova York, Jessica Tisch, ha informat en una roda de premsa que Luigi Mangione, de 26 anys, ha estat detingut en un local McDonald's de la ciutat d'Altoona, en l'estat de Pensilvània, mentre portava una pistola i un silenciador, un arma "consistent" amb la utilitzada en l'assassinat.

El cap de la unitat de detectius de la Policia de Nova York, Joseph Kenny, ha assenyalat que el sospitós es trobava menjant quan un treballador el va reconèixer i va cridar a la Policia; Mangione, sota arrest per càrrecs de possessió il·legal d'armes, és natural de Maryland i el seu últim domicili està registrat en Honolulu, Hawài.

Posteriorment, ha tingut lloc la primera compareixença davant del tribunal, on no s'ha declarat culpable, i se li va ordenar la seva detenció sense dret a fiança; després d'això, ha estat traslladat a les instal·lacions del Departament Correccional de Pensilvània, situades en la localitat d'Huntingdon.

Els documents judicials indiquen que ha estat acusat de cinc càrrecs: un per assassinat en segon grau, dos per possessió criminal d'un arma en segon grau, un altre per possessió criminal d'un document falsificat en segon grau i l'últim per possessió criminal d'un arma de tercer grau.