Detingut a Sèrbia el presumpte líder d'un grup armat que va assaltar un monestir al nord de Kosovo

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident del partit Llista Sèrbia, Milan Radojicic, identificat per les autoritats sèrbies com el presumpte líder d'un grup armat que va assaltar a finals de setembre el monestir ortodox de Banjska, al nord de Kosovo, ha estat detingut aquest dimarts a Belgrad.

El Ministeri d'Interior de Sèrbia ha anunciat que Radojicic ha estat portat davant la Fiscalia Superior de Belgrad després de l'obertura d'un cas penal en contra seu un cop ha admès que va formar part del grup terrorista serbi que va atacar la policia kosovar, segons Kosova Press.

El president de Sèrbia, Aleksandar Vucic, va afirmar en una entrevista a la cadena RTS que el vicepresident de Llista Sèrbia, partit que representa els interessos de Belgrad al Parlament kosovar, respondria a les preguntes de les autoritats.

Radojicic, sancionat pels Estats Units (EUA) per estar involucrat en el crim transnacional, apareixia en les imatges difoses de l'atac contra el monestir, que es va saldar amb la mort de quatre assaltants i un policia.

El Govern kosovar va alertar dissabte que les forces armades sèrbies han acumulat tropes en tres direccions prop de la frontera amb el territori, si bé Vucic ho ha negat, després de qualificar la suposada concentració de tropes d'"invencions i mentides".

Per la seva banda, el primer ministre de Kosovo, Albin Kurti, va assegurar dilluns que l'assalt perpetrat contra el monestir ortodox a Kosovo per un grup armat serbi forma part d'"un pla" per "annexionar" aquesta zona a Sèrbia.