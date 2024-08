Detingut el presumpte responsable de l'atac reivindicat per Estat Islàmic a Alemanya

MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

La policia alemanya ha detingut a última hora d'aquest dissabte el presumpte responsable de l'atac amb ganivet a Solingen, reivindicat per Estat Islàmic, que es va saldar amb tres morts i vuit ferits, segons ha confirmat aquest dissabte el ministre de l'Interior de Renania del Nord-Westfàlia, Herbert Reul.

La Fiscalia alemanya investiga aquest individu sota sospita de la comissió d'un triple assassinat, múltiples intents d'assassinat i possible pertinença a l'organització jihadista. Aquest diumenge serà traslladat a la ciutat de Karlsruhe per comparèixer davant d'un magistrat del Tribunal Federal de Justícia, que decidirà si passa a detenció preventiva.

D'acord amb fonts policials en el diari 'Der Spiegel', el detingut es tracta d'un home de 26 anys, identificat com "Issa al H.", de nacionalitat siriana, que es va entregar a les forces de seguretat poc abans de les 23.00 de dissabte, amb la roba tacada de sang, i que va confessar ser responsable de l'atac en el moment de la detenció.

En una intervenció en la cadena alemanya ARD, el ministre ha confirmat la detenció i indicat que "hi ha prou proves" i que l'autoria "és una mica més que una suposició" atès que les forces de seguretat "han trobat proves". El detingut procedia d'un allotjament per a refugiats, on aquest dissabte s'havia dut a terme l'operació policial que va concloure amb la segona de les tres detencions fetes fins al moment.

El detingut residia des de finals del 2022 a Alemanya, on va sol·licitar asil i no era conegut prèviament per les autoritats de seguretat com a extremista islamista.

Reul ha aprofitat l'ocasió per valorar la tasca "molt intensa" de la policia alemanya durant tota la jornada. "Som increïblement ràpids. Estic molt agraït. Pot ser que hàgim tingut èxit, cal esperar i veure", ha declarat.

El ministre ha reconegut sentir-se "almenys una mica alleujat" amb aquesta última detenció. "Que nosaltres, en aquestes 24 hores, hàgim aconseguit, amb sort, atrapar l'autor, és potser la millor prova que l'Estat funciona", ha defensat.