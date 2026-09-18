Detingut el presumpte responsable de l'assassinat de l'estudiant espanyola Claudia Tacoronte a Morelos

Josue Perez / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El presumpte responsable de l'assassinat de l'estudiant espanyola Claudia Tacoronte a Morelos ha estat detingut, després que la Fiscalia de l'estat mexicà obtingués una ordre d'arrest contra un home identificat com Francisco Javier M., assenyalat com a sospitós del crim, segons ha informat aquest dijous el secretari de Seguretat i Protecció Ciutadana de Mèxic, Omar García Harfuch.
Les autoritats mexicanes han revelat que la detenció ha estat fruit d'un treball conjunt d'investigació, operatiu des que es va tenir coneixement de l'assassinat. En les perquisicions han participat la Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaria de Marina (Semar), la Fiscalia General de la República (FGR), la Secretaria de Seguretat i Protecció Ciutadana (SSPC) i la Guàrdia Nacional, en col·laboració amb la Fiscalia General de l'Estat de Morelos i la Secretaria de Seguretat i Protecció Ciutadana de l'entitat.
El detingut ha estat vinculat amb la mort de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiant canària de la Universitat de Granada, la mort de la qual va tenir lloc dissabte passat a Cuautla.