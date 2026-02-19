Detingut l'expríncep Andreu d'Anglaterra a casa seva a Sandringham per la seva relació amb el cas Epstein

MADRID 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Regne Unit han detingut aquest dijous l'expríncep Andreu Mountbatten-Windsor a casa seva a Sandringham, en el marc de les investigacions pels seus lligams amb el difunt empresari i delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein.
La Policia de la Vall del Tàmesi, força policial a la qual pertany Windsor, ha indicat en un comunicat que "com a part d'una investigació, ha estat arrestat un home de Norfolk d'uns seixanta anys per sospites de mala conducta en un càrrec públic". "S'estan duent a terme escorcolls en adreces de Berkshire i Norfolk", ha afegit.
"L'home està sota custòdia. No identificarem l'arrestat, segons les normes nacionals. Recordeu que aquest cas està actiu, així que s'ha d'anar amb compte amb qualsevol publicació per evitar un desacatament", ha afirmat la policia, després que la cadena de televisió britànica BBC assenyalés que el detingut era l'antic príncep d'Anglaterra i germà del rei Carles III.