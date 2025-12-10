Detingut l'expresident de Bolívia Luis Arce, segons la seva exministra de Presidència

Europa Press/Contacto/Javier Mamani - Arxiu
MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de Bolívia Luis Arce ha estat detingut aquest dimecres, segons ha denunciat la que va ser la seva ministra de la Presidència María Nela Prada, suposadament en el marc d'una investigació per presumpte desviament de capitals del Fons Indígena en el període en el qual va ser ministre d'Economia.
"Vull denunciar davant del poble bolivià i davant de la comunitat internacional que fa un moment acaben de segrestar a l'expresident Luis Alberto Arce (...) a Sopocachi, barri de la ciutat de La Paz", ha declarat a través d'un vídeo publicat al seu perfil de la xarxa social Facebook.
Prada ha explicat que s'està dirigint a la seu de la Força Especial de Lluita contra el Crim (FELCC), unitat especialitzada de la Policia boliviana, on suposadament ha estat traslladat l'excap d'Estat del país llatinoamericà.
"En aquest moment estic dirigint-me cap a aquest lloc, per veure si és que el tenen aquí segrestat de manera totalment il·legal", ha expressat, insistint que es tracta d'un "segrest de manera totalment il·legal" que ha tingut lloc quan "es trobava sol".