Detingut l'autor de l'incendi que al febrer va deixar més 130 morts i 16.000 damnificats a Valparaíso (Xile)

La policia deté un segon presumpte implicat en una acció conjunta amb la Fiscalia de la regió



MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -

La policia xilena ha detingut aquest divendres un bomber acusat d'haver provocat l'incendi que va tenir lloc a principis de febrer a la regió de Valparaíso i que va deixar més de 130 víctimes mortals i al voltant de 16.000 damnificats.

L'autor del sinistre que el passat 2 de febrer va afectar les comunes de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué i Villa Alemana, un jove de 22 anys, feia un any i mig que col·laborava com a voluntari amb la 13a Companyia de Bombers de Valparaíso, segons apunta el diari 'La Nación'.

En un comunicat recollit per l'agència xilena de notícies Aton, la Policia d'Investigacions (PDI) ha informat de l'operatiu que va trobar el parador del responsable del sinistre gràcies a la feina de la Brigada Investigadora de Delictes Contra el Medi Ambient i Patrimoni Cultural de Valparaíso.

"Estem completament devastats amb el que ha passat. És un fet completament aïllat i el volem dilucidar tan aviat com sigui possible. Fa més de 170 anys que estem al servei de Valparaíso i no ens podem permetre aquest tipus de situacions. Posarem a la disposició de qui correspongui tots els antecedents que puguem tenir darrere de poder aclarir aquesta situació", ha declarat el comandant de la Companyia de Bombers de Valparaíso, Vicente Maggiolo.

Per la seva banda, la ministra xilena d'Interior i Seguretat Pública, Carolina Tohá, ha donat suport a la tasca dels bombers. "És una institució fonamental en el combat dels incendis. No podem permetre que un cas com a aquest enteli la funció que duia a terme i el reconeixement que té en la societat xilena", ha declarat en una roda de premsa.

La ministra ha assegurat que la investigació continua en curs i que informarà dels nous elements. Així mateix, ha insistit que es treballarà amb la institució per mirar d'entendre per què un dels seus membres va actuar d'aquesta manera i aclarir si hi ha algun tipus de patró, però "sempre tenint cura que no es taqui ni s'afebleixi la funció que la institució té (...). Seria bo que no poséssim en qüestió ni la vocació ni la serietat ni el compromís" amb el qual treballen dia a dia.

UN SEGON PRESUMPTE IMPLICAT

Poc després, la Policia d'Investigacions (PDI) de Valparaíso ha donat a conèixer la detenció d'"un segon presumpte implicat" en l'incendi, com a resultat d'una actuació conjunta en la qual també ha participat la Fiscalia Regional de Valparaíso.

"Aquest dissabte, tots dos imputats passaran a disposició de la Justícia", ha afegit la PDI en una publicació en el seu compte a la xarxa social X.

Per part de la Brigada Investigadora de Delictes Contra el Medi Ambient (Bidema), el comissari Iván Navarro ha explicat en unes declaracions recollides per 'La Tercera' que les detencions han estat fruit de "una llarga investigació" que els ha permès "reconstruir exactament quins van ser els comportaments i les activitats en els moments previs, durant i posteriors a l'inici del foc".

Navarro ha detallat que la investigació ha permès dilucidar, a més, quins van ser els punts exactes en els quals es van originar els diferents focus d'incendi i que, gràcies al Laboratori de Criminalística (Lacrim) central, també han aconseguit "trobar el dispositiu que va iniciar aquests focus".

Sobre aquesta base, ha afegit l'agent, ha estat possible "establir qui havia participat en col·laboració amb aquest subjecte i així poder detenir també l'autor intel·lectual del fet, que va aportar els coneixements perquè ell generés aquests dispositius i, a més, li va indicar els moments exactes en els quals havien d'operar, perquè el sinistre tingués un un grau més elevat d'afectació".