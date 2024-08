Detingut l'assessor legal de campanya de l'oposició veneçolana

La coalició opositora exigeix el seu alliberament immediat i conèixer el seu parador

El cap de l'OEA "condemna enèrgicament la detenció arbitrària i il·legal" de Rocha: "La violència a l'oposició són inacceptables"

MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

L'oposició veneçolana ha denunciat aquest dimarts que ha estat detingut el seu assessor legal, Perkins Rocha, quan es compleix un mes de les eleccions presidencials, en les quals s'ha declarat vencedor a Nicolás Maduro, entre crítiques de frau i peticions de transparència des de la comunitat internacional.

La líder opositora, María Corina Machado, ha denunciat a través del seu perfil a la xarxa social X que "el règim de Maduro ha segrestat" al seu "amic i company de causa", que és el seu advocat personal, coordinador jurídic i representant del Comando Con Veneçuela davant del Consell Nacional Electoral (CNE).

"Un home just, valent, intel·ligent i generós. Un veneçolà exemplar. Pretenen doblegar-nos, desenfocar-nos i aterrir-nos. Nosaltres seguim endavant, per Perkins, per tots els presos i perseguits, i per Veneçuela sencera. Serem lliures", ha manifestat.

Des de la Plataforma Unitària també han denunciat "el segrest per persones no identificades de l'assessor legal del Comando Con Venezuela i testimoni davant del CNE durant l'elecció presidencial del 28J. "Exigim coneixement del seu parador i el seu alliberament immediat", han sol·licitat.

"Davant l'agudización de la persecució, exigim el cessament de la mateixa i que es respectin els Drets Humans de Perkins i de tots els detinguts de forma arbitrària des del dia després de l'elecció per defensar el canvi que es va triar massivament amb el vot", ha expressat la coalició opositora.

El Comitè de Drets Humans de Vente Venezuela ha indicat que "cossos repressors del règim" han registrat la residència de Rocha, "confiscant computadores i equips". "Alertem a la comunitat internacional d'aquest atac que demostra el terrorisme d'Estat a Veneçuela", ha dit.

El secretari general de l'Organització d'Estats Americans (OEA), Luis Almagro, ha "condemnat enèrgicament la detenció arbitrària i il·legal" de Rocha i ha "exigit el seu alliberament immediat": "La violència i l'assetjament a l'oposició a Veneçuela són inacceptables i han de ser condemnats per tots", ha assenyalat.

El Tribunal Superior de Justícia veneçolà va confirmar la victòria del president Nicolás Maduro en els comicis del 28 de juliol malgrat els dubtes que ha suscitat en la comunitat internacional aquesta cita per la manca de transparència de les autoritats chavistes pel que fa a les actes electorals.